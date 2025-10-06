Как минимум 15 взрывов в Харькове прогремели сегодня вечером.

Взрывы в Харькове сегодня, 6 октября: что известно

Взрывы в Харькове сегодня, 6 октября, начали греметь ориентировочно в 22:32.

За 14 минут прогремело 15 взрывов.

По предварительной информации, под ударом находится Индустриальный район.

На месте попадания пожар.

Данных о пострадавших пока не поступало.

