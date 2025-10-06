Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Серия взрывов в Харькове: под ударом – Индустриальный район
Как минимум 15 взрывов в Харькове прогремели сегодня вечером.
Взрывы в Харькове сегодня, 6 октября: что известно
Взрывы в Харькове сегодня, 6 октября, начали греметь ориентировочно в 22:32.
За 14 минут прогремело 15 взрывов.
По предварительной информации, под ударом находится Индустриальный район.
На месте попадания пожар.
Данных о пострадавших пока не поступало.
