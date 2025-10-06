Щонайменше 15 вибухів у Харкові прогриміли щойно.

Вибухи в Харкові сьогодні, 6 жовтня: що відомо

Вибухи в Харкові сьогодні, 6 жовтня, почали гриміти орієнтовно о 22:32.

За 14 хвилин пролунало 15 вибухів.

За попередньою інформацією, під ударом перебуває Індустріальний район.

На місці влучання пожежа.

Даних про постраждалих наразі не надходило.

