Тетяна Забожко, випускова редакторка
Серія вибухів у Харкові: під ударом – Індустріальний район
Щонайменше 15 вибухів у Харкові прогриміли щойно.
Вибухи в Харкові сьогодні, 6 жовтня: що відомо
Вибухи в Харкові сьогодні, 6 жовтня, почали гриміти орієнтовно о 22:32.
За 14 хвилин пролунало 15 вибухів.
За попередньою інформацією, під ударом перебуває Індустріальний район.
На місці влучання пожежа.
Даних про постраждалих наразі не надходило.
