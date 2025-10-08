Вибухи у Сумській області пролунали у ніс проти 8 жовтня. Постраждала родина.

Ворожий дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

Наслідки вибухів на Сумщині

Унаслідок вибухів 8 жовтня у Краснопільській громаді постраждала родина.

У важкому стані 4-річна дівчинка. Її, маму та бабусю госпіталізували.

– 56-річна та 25-річна жінки і 4-річна дівчинка отримали травми внаслідок удару безпілотником. У дитини тяжкі опіки. Лікарі борються за її життя, вирішується питання про транспортування до Охматдиту. Сил, витримки й швидкого одужання всій родині, – повідомив Григоров.

Нагадаємо, напередодні 7 жовтня російська армія атакувала Сумську громаду ударними безпілотниками.

Ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури, в області були часткові знеструмлення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

