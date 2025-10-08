На Сумщині дрон ударив по житловому будинку: постраждала родина, 4-річна дівчинка у тяжкому стані
Вибухи у Сумській області пролунали у ніс проти 8 жовтня. Постраждала родина.
Ворожий дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
Наслідки вибухів на Сумщині
Унаслідок вибухів 8 жовтня у Краснопільській громаді постраждала родина.
У важкому стані 4-річна дівчинка. Її, маму та бабусю госпіталізували.
– 56-річна та 25-річна жінки і 4-річна дівчинка отримали травми внаслідок удару безпілотником. У дитини тяжкі опіки. Лікарі борються за її життя, вирішується питання про транспортування до Охматдиту. Сил, витримки й швидкого одужання всій родині, – повідомив Григоров.
Нагадаємо, напередодні 7 жовтня російська армія атакувала Сумську громаду ударними безпілотниками.
Ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури, в області були часткові знеструмлення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.