Армія РФ зранку 7 жовтня атакувала Сумську громаду ударними безпілотниками. Ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури, є часткові знеструмлення.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака дронів на Суми

Під час атаки дронів на Суми росіяни поцілили в об’єкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста.

– Є пошкодження, зокрема у житловому секторі. Є часткові знеструмлення, – повідомив Григоров.

Також під ранкову атаку ворога у Сумах потрапив тролейбус №095, який рухався за маршрутом №10А. По допомогу до медиків звернулися пасажир і водійка.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що у тролейбусі внаслідок вибуху вибито близько 20 вікон та пошкоджено обшивку. На момент вибухів у салоні було шість пасажирів.

Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. У водійки гостра реакція на стрес.

Також у прилеглих багатоповерхівках вибито близько 50 вікон.

Фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження. Крім того, розгортається штаб із ліквідації наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

