В ночь на 8 октября Вооруженные силы РФ атаковали Украину 183 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и других.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 8 октября: что известно

Около 100 из 183 дронов, которыми РФ атаковала территорию Украины ночью 8 октября, были Шахедами.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 154 вражеских БпЛА по всей стране — на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины.

В то же время зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 11 локациях.

В частности, в ночь на 8 октября прогремели взрывы в Одесском районе. Там в результате атаки беспилотника повреждено остекление админздания объекта гражданской инфраструктуры и хозяйственное помещение. На месте попадания возникло возгорание. По предварительной информации, люди не пострадали.

Кроме того, этой ночью прогремели взрывы в Сумской области. Там враг нанес удар по многоэтажному жилому дому в Краснопольской общине. В результате попадания российского дрона пострадала семья, в частности 4-летняя девочка оказалась в тяжелом состоянии. Ее маму и бабушку также госпитализировали.

В воздушном пространстве Украины еще остаются вражеские беспилотники, поэтому воздушные тревоги остаются актуальными.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 323-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

