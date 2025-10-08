У ніч проти 8 жовтня Збройні сили РФ атакували Україну 183 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та інших.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 8 жовтня: що відомо

Близько 100 із 183 дронів, яким РФ атакувала територію України вночі 8 жовтня, були Шахедами.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих БпЛА по всій країні — на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі України.

Водночас зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 11 локаціях.

Зокрема, у ніч проти 8 жовтня прогриміли вибухи в Одеському районі.

Там унаслідок атаки безпілотника пошкоджено скління адмінбудівлі об’єкта цивільної інфраструктури та господарське приміщення. На місці влучання виникло займання. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Крім того, цієї ночі прогриміли вибухи на Сумщині. Там ворог вдарив по багатоповерховому житловому будинку в Краснопільській громаді.

Унаслідок влучання російського дрона постраждала родина, зокрема 4-річна дівчинка опинилася у важкому стані. ЇЇ маму та бабусю також госпіталізували.

В повітряному просторі України ще залишаються ворожі безпілотники, тож повітряні тривоги залишаються актуальними.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

