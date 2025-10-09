Вибухи в Дніпрі пролунали ввечері 9 жовтня. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух керованих авіабомб в напрямку міста.

Вибухи в Дніпрі 9 жовтня: які наслідки

Вибухи в Дніпрі сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ перед цим попереджали про рух КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста Дніпро з півдня.

Повітряну тривогу в Дніпрі оголосили о 17:50.

Нагадаємо, цієї ночі в Одеському районі прогриміли вибухи під час масованої атаки ударними безпілотниками.

Більшість ворожих цілей знищили сили ППО, однак пошкоджень зазнала цивільна, портова та енергетична інфраструктура.

Внаслідок атаки загорілися два приватні будинки, адміністративна будівля АЗС та територія порту.

Ще чотири приватні будинки зазнали пошкоджень.

У порту розгорілася масштабна пожежа – вогонь охопив контейнери з рослинною олією, транспортні засоби та дерев’яні паливні пелети.

Постраждали п’ятеро людей, усім надається необхідна медична допомога.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилося понад 30 тис. абонентів.

Повномасштабна війна в Україні триває 1 324-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

