Уночі проти 10 жовтня Російська Федерація масово атакувала Київ дронами та ракетами.

Росіяни вдарили по житлових забудовах та об’єктах критичної цивільної інфраструктури столиці.

Унаслідок ударів постраждали 12 людей, восьмеро з них перебувають у лікарнях.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київ 10 жовтня: що відомо

Під час атаки на Київ сьогодні в Печерському районі столиці уламки безпілотного літального апарата влучили в багатоповерховий житловий будинок, спричинивши займання на кількох поверхах.

Пожежу оперативно ліквідували. Однак на цій локації постраждали 11 людей.

У Голосіївському районі зафіксовано пошкодження фасаду та вікон на п’ятому поверсі десятиповерхівки, а також загоряння автомобілів у дворі.

У Деснянському та Подільському районах уламки збитих ракет впали на відкриті території біля поліклінік та інших об’єктів.

Крім того, унаслідок атаки на Київ без електропостачання та частково без води опинився лівий берег.

Через складну ситуацію з електроенергією після атаки на Київ 10 жовтня внесено зміни й в роботу київського метрополітену.

Через відсутність електропостачання тимчасово не працюють деякі тролейбусні та трамвайні маршрути.

Як повідомив очільник КМДА, станом на зараз без електропостачання перебувають понад 5,8 тис. житлових забудов.

За його словами, ситуація з електро- та водопостачанням складна. Зокрема на правому березі Києва світла і води немає у Голосіївському, Соломʼянському, Печерському районах.

— В інших районах є окремі осередки з відключеннями. Фіксуємо зниження тиску в мережах водопостачання майже повсюдно, – додав Тимур Ткаченко.

Також обмежено рух поїздів на певних ділянках через ремонтні роботи та перевірку мереж.

Крім того, через знеструмлення мережі не працює частина тролейбусних та трамвайних маршрутів.

За повідомленням Київпастрансу, для сполучення запустили автобуси:

№37ТР – від вул. Милославської до ст. м. Лісова;

№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР — від вул. Милославської до ст. м. Почайна;

№8Т – від Дарницької площі до ст. м. Позняки, дублюючи рух трамвая №8.

Крім цього, збільшили кількість автобусів №114 і №50ТР.

Також, унаслідок нічної атаки на Київ 10 жовтня школи та дитсадки лівого берега та частина закладів в інших районах столиці працюють у режимі пунктів незламності, надаючи тимчасовий притулок та допомогу постраждалим.

Загалом під час атаки на Київ сьогодні вночі постраждали 12 людей.

Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що всі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків атаки та відновлення нормального функціонування міської інфраструктури.

Фото: Тимур Ткаченко

