Взрывы в Харькове прогремели вечером воскресенья, 12 октября. Россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 12 октября: какие последствия

Взрывы в Харькове сегодня прогремели во время воздушной тревоги. Падение вражеских УАБ зафиксировано в Немышлянском и Слободском районах города.

— По Харькову нанесен удар вражеским УАБом! Предварительно — по Немышлянскому району, — написал Терехов.

Он уточнил, что в Немишлянском районе зафиксированы попадания в землю. По имеющейся на данный момент информации — жилой фонд не пострадал.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате падения вражеского УАБ в Слободском районе пострадал 42-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализируют.

Напомним, сегодня утром прогремели взрывы в Киевской области. Вражеские дроны атаковали одну из подстанций в Бориспольском районе.

В результате атаки РФ ранения получили два сотрудника ДТЭК. Их госпитализировали.

У одного работника осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. У другого – травма уха, ссадины рук и ног.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 327-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

