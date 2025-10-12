Вибухи в Харкові пролунали ввечері неділі, 12 жовтня. Росіяни завдали ударів керованими авіабомбами.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 12 жовтня: які наслідки

Вибухи в Харкові сьогодні пролунали під час повітряної тривоги. Падіння ворожих КАБ зафіксовано в Немишлянському та Слобідському районах міста.

– По Харкову завдано удару ворожим КАБом! Попередньо – по Немишлянському району, – написав Терехов.

Він уточнив, що у Немишлянському районі зафіксовані влучання у землю. За наявною на зараз інформацією – житловий фонд не постраждав.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок падіння ворожого КАБ в Слобідському районі постраждав 42-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу і госпіталізують.

Нагадаємо, сьогодні зранку пролунали вибухи на Київщині. Ворожі дрони атакували одну з підстанцій у Бориспільському районі.

Унаслідок атаки РФ поранення дістали два співробітники ДТЕК. Їх госпіталізували.

В одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг. У іншого – травма вуха, садна рук та ніг.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

