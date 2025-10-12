Вибухи в Харкові: уламки КАБів впали у двох районах, є постраждалий
Вибухи в Харкові пролунали ввечері неділі, 12 жовтня. Росіяни завдали ударів керованими авіабомбами.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові 12 жовтня: які наслідки
Вибухи в Харкові сьогодні пролунали під час повітряної тривоги. Падіння ворожих КАБ зафіксовано в Немишлянському та Слобідському районах міста.
– По Харкову завдано удару ворожим КАБом! Попередньо – по Немишлянському району, – написав Терехов.
Він уточнив, що у Немишлянському районі зафіксовані влучання у землю. За наявною на зараз інформацією – житловий фонд не постраждав.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок падіння ворожого КАБ в Слобідському районі постраждав 42-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу і госпіталізують.
Нагадаємо, сьогодні зранку пролунали вибухи на Київщині. Ворожі дрони атакували одну з підстанцій у Бориспільському районі.
Унаслідок атаки РФ поранення дістали два співробітники ДТЕК. Їх госпіталізували.
В одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг. У іншого – травма вуха, садна рук та ніг.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.