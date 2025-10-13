Утром 13 октября российские оккупанты атаковали беспилотником общежитие с переселенцами в Киевском районе Харькова.

В результате удара в здании выбиты окна, повреждены крыша, жилые помещения и припаркованные рядом автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Атака на общежитие с переселенцами в Харькове

Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что в общежитии проживают, в частности, вынужденные переселенцы из Купянщины.

— В результате попадания повреждены крыша и жилые помещения, выбито более 20 окон. Никаких военных объектов здесь нет — только гражданские люди. К счастью, никто не пострадал, — отметил Игорь Терехов.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что россияне атаковали общежитие с переселенцами в 9:20 утра. По предварительным данным, в комнату попал FPV-дрон.

Под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Накануне россияне нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами. Падение вражеских КАБ зафиксировано в Немышлянском и Слободском районах города. В результате атаки пострадал 42-летний мужчина.

Фото: Харьковская ОВА

