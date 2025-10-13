Вранці 13 жовтня російські окупанти атакували безпілотником гуртожиток з пересенцями у Київському районі Харкова.

Внаслідок удару у будівлі вибито вікна, пошкоджено дах, житлові приміщення та припарковані поруч автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Атака на гуртожиток з переселенцями у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у гуртожитку мешкають, зокрема, вимушені переселенці з Куп’янщини.

– Внаслідок влучання пошкоджено дах і житлові приміщення, вибито понад 20 вікон. Жодних військових об’єктів тут немає – лише цивільні люди. На щастя, ніхто не постраждав, – зазначив Ігор Терехов.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни атакували гуртожиток з переселенцями о 9:20 ранку. За попередніми даними, у кімнату влучив FPV-дрон.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Напередодні росіяни завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами. Падіння ворожих КАБ зафіксовано в Немишлянському та Слобідському районах міста. Внаслідок атаки постраждав 42-річний чоловік.

Фото: Харківська ОВА

