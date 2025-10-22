Атака РФ на Київщину: у Броварському районі загинуло 4 людини, двоє – діти
Внаслідок російської атаки на Київщину у Броварському районі загинуло чотири людини, серед них 12-річна дівчинка та шестимісячне немовля.
Про це повідомив Микола Калашник, керівник Київської обласної військової адміністрації.
Цивільні жертви атаки на Київщину 22 жовтня
Так, у селі Погреби Броварського району внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка. Їхні тіла знайдені на місці пожежі у приватного будинку.
Згодом Микола Калашник повідомив, що Росія забрала ще одне життя.
У тому ж таки Броварському районі уламками смертельно поранено чоловіка 1987 року народження.
За даними ДСНС, внаслідок російської атаки постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у Броварах. Жінка була у шоковому стані.