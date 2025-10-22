У Челябінську та Копейську на території Челябінської області Росії було чутно потужні вибухи у ніч проти 23 жовтня. Один із вибухів прогримів у районі заводу Пластмас, який виробляє боєприпаси для артилерії.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на заяву очевидців.

Вибух на заводі у Челябінській області РФ

Зазначається, що завод Пластмас у Копейську займається виробництвом промислових вибухових речовин.

Підприємство є одним з провідних військово-промислового комплексу Росії у складі держкорпорації Ростех.

Як відомо, завод спеціалізується на виробництві боєприпасів для ствольної та морської артилерії, а також танкових та самохідних гармат.

Місцеві пабліки припускають, що було влучання в один з виробничих цехів.

Також повідомлялося про вибухи в Челябінську на тракторному заводі. Жителі Росії стверджували, що було видно спалах у небі, а потім прогриміли потужні вибухи.

Згідно із заявою місцевих, вибух був такої сили, що затремтів будинок.

Зазначається, тракторний завод виготовляє двигуни для танків та входить до санкційних списків низки країн світу.

