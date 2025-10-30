Ночью 30 октября в результате комбинированного удара во Львовской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Удар по энергетической инфраструктуре Львовской области

По словам Максима Козицкого, из-за российских атак по всей Украине и в Львовской области в частности пришлось ввести графики почасовых отключений электроэнергии.

Сейчас смотрят

Глава ОВА призвал потребителей экономно пользоваться электричеством.

Ночью взрывы раздавались в Винницкой области — под российским ударом оказался город Ладыжин, где расположена ТЭС. К сожалению, в городе есть разрушения критической инфраструктуры и жилых домов. Ранения получили четверо взрослых и один 7-летний ребенок. Девочка из-за тяжелых травм скончалась в больнице.

По данным Воздушных сил, с вечера россияне запустили по Украине 705 средств воздушного нападения — 52 ракеты и 653 дрона различных типов. Около 400 из них — это Шахеды.

В компании ДТЭК сообщили, что в результате вражеских атак серьезно повреждено оборудование ТЭС в ряде областей. Ремонтные бригады работают над устранением последствий атак. Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании ДТЭК за октябрь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.