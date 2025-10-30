Вночі 30 жовтня внаслідок комбінованого удару на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Удар по енергетичній інфраструктурі Львівщини

За словами Максима Козицького, через російські атаки по всій Україні і на Львівщині зокрема довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії.

Очільник ОВА закликав споживачів економно користуватися електрикою.

Вночі вибухи лунали на Вінниччині – під російським ударом опинилося місто Ладижин, де розташована ТЕС. На жаль, у місті є руйнування критичної інфраструктури та житлових будинків. Поранення дістали четверо дорослих та одна 7-річна дитина. Дівчинка через важкі травми померла в лікарні.

За даними Повітряних сил, з вечора росіяни запустили по Україні 705 засобів повітряного нападу – 52 ракети та 653 дрони різних типів. Близько 400 із них – це Шахеди.

У компанії ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожих атак серйозно пошкоджено обладнання ТЕС у низці областей. Ремонтні бригади працюють над усуненням наслідків атак. Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії ДТЕК за жовтень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

