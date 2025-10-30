Несколько часов назад российские войска нанесли удар вражескими бомбами по Славянской ТЭС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в конце 1345-го дня войны.

Зеленский об атаке на Славянскую ТЭС

— Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС – удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. Это исключительно террор – нормальные так не воюют, — сказал глава государства.

По мнению президента Украины, на такую российскую войну должна быть адекватная реакция мира.

Зеленский о российских обстрелах

Весь день сегодня после российских ударов работают украинские энергетики – из Запорожья и Николаевской, Ивано-Франковской и Винницкой областей.

К сожалению, были попадания, а мишенью стала энергетика. Украина максимально старается восстановить и добавить резервы.

Президент поблагодарил каждую ремонтную бригаду и все коммунальные службы, которые привлечены, энергетические компании, ГСЧС Украины – реально общегосударственная задача.

— Везде, где россияне разрушили, украинцы везде восстанавливают. Важно, чтобы в каждой общине у нас этому было максимум внимания и ресурсов.

По его словам, российский удар был сложный – комбинированный и специально рассчитанный, чтобы было трудно противодействовать. Были ракеты, включая баллистические и аэробаллистические.

Всего Россия применила в общей сложности 52 ракеты, более 600 ударных дронов, из которых около 400 Shahed.

Большинство дронов обезвредили, а две трети ракет тоже сбиты. Украинская ПВО спасает значительную часть нашей инфраструктуры, подчеркнул президент.

— Это самый первый приоритет — системы ПВО, ракеты к ним. Каждый день мы над этим работаем. А также — наша дальнобойность и вполне справедливые ответы на то, что Россия делает против Украины и наших людей, — утверждает Зеленский.

Зеленский о восстановлении энергетики

Очень важно, что у Украины есть конкретные договоренности с Норвегией именно по энергетике – это поддержка наших закупок газа, заявил президент.

Кроме этого, есть договоренности с Германией, Италией и Нидерландами. С ними Украина работает по оборудованию для генерации электричества.

В то же время украинская сторона рассчитывает на поддержку Европейской комиссии.

— Сегодня министр энергетики Украины — с представителями Группы семи, министрами энергетики G7. Это страны, которые точно могут поддержать и поддержат Украину. Обеспечиваем такую с ними работу, — обратил внимание Зеленский.

Зеленский о санкциях против России

В то же время на докладе присутствовал руководитель внешней разведки Украины. Есть первые подробности об эффекте американских и европейских санкций против российских нефтяных компаний — это довольно ощутимо, сказал Зеленский.

Нефтяной экспорт — это основа российской наглости. Если санкции будут сохраняться и усиливаться, то Россия ощутимо потеряет, подчеркнул президент. Может быть по меньшей мере $50 млрд в следующем году — это сильный аргумент, чтобы у России возник мотив закончить эту войну.

— Таких аргументов будем делать больше. Украина уже контактирует с Европейским Союзом по поводу 20-го пакета санкций, даем свои предложения. Контактируем с американской стороной. Рассчитываем, что ключевые государства будут поддерживать именно такой курс, — подчеркнул он.

Украина уже видит, что будет сокращение импорта российской нефти Индией и Китаем. Надо следить, чтобы не было обхода санкций через третьи страны, объяснил президент.

По его словам, сокращение российской нефти — это уменьшение российской войны, сказал глава государства, поэтому не может быть исключений ни для кого, включая Венгрию.

Россияне уже думают о том, как продавать свои предприятия, в частности в Европе, потому что они не смогут работать, обратил внимание Владимир Зеленский.

Зеленский о ситуации на фронте

Конечно, сегодня было много докладов украинских военных.

Прежде всего внимание на Покровское направление, Донецкую область в целом и районы, граничащие с Днепропетровской областью, подчеркнул президент.

— Уничтожаем оккупанта всеми силами. Я хочу поблагодарить каждого солдата, сержанта и офицера, которые сражаются и добиваются для Украины необходимых результатов, несмотря ни на что, — сказал глава государства.

По его словам, мы защищаем украинские позиции и нашу страну.

