Кілька годин тому російські війська завдали удар ворожими бомбами по Словʼянській ТЕС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні наприкінці 1345-го дня війни.

Зеленський про атаку на Слов’янську ТЕС

– Зараз, кілька годин тому, був удар по Слов’янській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. Це виключно терор – нормальні так не воюють, – сказав глава держави.

На думку президента України, на таку російську війну повинна бути належна реакція світу.

Зеленський про російські обстріли

Увесь день сьогодні після російських ударів працюють українські енергетики – від Запоріжжя та Миколаївщини, Івано-Франківщини та Вінницької області.

На жаль, були влучання, а мішенню стала енергетика. Україна максимально старається відновити та додати резерви.

Президент подякував кожній ремонтній бригаді та всім комунальним службам, які залучені, енергетичним компаніям, ДСНС України – реально загальнодержавне завдання.

– Всюди, де росіяни зруйнували, українці всюди відновлюють. Важливо, щоб у кожній громаді в нас цьому було максимум уваги і ресурсів.

За його словами, російський удар був складний – комбінований та спеціально прорахований, щоб було важко протидіяти. Були ракети, включно з балістикою та аеробалістичними.

Загалом Росія застосувала загалом 52 ракети, понад 600 ударних дронів, з яких близько 400 Shahed.

Більшість дронів знешкодили, а дві третини ракет теж збито. Українська ППО рятує значну частину нашої інфраструктури, наголосив президент.

– Це найперший пріоритет – системи ППО, ракети до них. Кожного дня ми над цим працюємо. А також – наша далекобійність та цілком справедливі відповіді на те, що Росія робить проти України та наших людей, – стверджує Зеленський.

Зеленський про відновлення енергетики

Дуже важливо, що в України є конкретні домовленості з Норвегією саме щодо енергетики – це підтримка наших закупівель газу, заявив президент.

Крім цього, є домовленості з Німеччиною, Італією та Нідерландами. З ними Україна працює щодо обладнання для генерації електрики.

Водночас українська сторона розраховує на підтримку Європейської комісії.

– Сьогодні міністр енергетики України – з представниками Групи семи, міністрами енергетики G7. Це країни, які точно можуть підтримати та підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу, – звернув увагу Зеленський.

Зеленський про санкції проти Росії

Водночас на доповіді був керівник зовнішньої розвідки України. Є перші деталі щодо ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній – це доволі відчутно, сказав Зеленський.

Нафтовий експорт – це основа російської наглості. Якщо санкції зберігатимуться та посилюватимуться, тоді Росія відчутно втратить, наголосив президент. Може бути щонайменше $50 млрд у наступному році – це сильний аргумент, щоб у Росії виникав мотив закінчити цю війну.

– Таких аргументів будемо робити більше. Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, даємо свої пропозиції. Контактуємо з американською стороною. Розраховуємо, що ключові держави підтримуватимуть саме такий курс, – наголосив він.

Україна вже бачить, що буде скорочення імпорту російської нафти Індією та Китаєм. Треба слідкувати, щоб не було обходу санкцій через треті країни, пояснив президент.

За його словами, скорочення російської нафти – це зменшення російської війни, сказав глава держави, тому не може бути винятків ні для кого, включно з Угорщиною.

Росіяни вже думають про те, як продавати свої підприємства, зокрема в Європі, бо вони не зможуть працювати, звернув увагу Володимир Зеленський.

Зеленський про ситуацію на фронті

Звісно, сьогодні багато було вже доповідей українських військових.

Передусім увага на Покровський напрямок, Донеччину загалом і райони, що межують із Дніпропетровською областю, наголосив президент.

– Знищуємо окупанта всіма силами. Я хочу подякувати кожному солдату, сержанту та офіцеру, які б’ються та здобувають Україні необхідні результати, попри все, – сказав глава держави.

За його словами, захищаємо українські позиції та нашу країну.

