У Чернігові пошкоджена конструкція телевежі після атаки РФ – міська рада
У Чернігові споруда телевежі зазнала пошкоджень внаслідок удару російських військ по центру міста у середу, 29 жовтня.
Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.
Телевежа у Чернігові пошкоджена після атаки РФ
– Унаслідок удару російських військ по телевежі, завданого 29.10.2025 року, в центрі Чернігова споруда зазнала пошкоджень, – йдеться у повідомленні.
У Чернігівській міській раді повідомили, що найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.
Містян закликають не наближатися до об’єкта та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям.
У середу, 29 жовтня, російські війська атакували Чернігів ударним дроном Shahed, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Тоді стало відомо, що ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова, проте не уточнювалося, про який саме йдеться.