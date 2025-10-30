У Чернігові споруда телевежі зазнала пошкоджень внаслідок удару російських військ по центру міста у середу, 29 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

Телевежа у Чернігові пошкоджена після атаки РФ

– Унаслідок удару російських військ по телевежі, завданого 29.10.2025 року, в центрі Чернігова споруда зазнала пошкоджень, – йдеться у повідомленні.

У Чернігівській міській раді повідомили, що найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.

Містян закликають не наближатися до об’єкта та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям.

У середу, 29 жовтня, російські війська атакували Чернігів ударним дроном Shahed, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Тоді стало відомо, що ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова, проте не уточнювалося, про який саме йдеться.

