Ввечері пролунав вибух у Самарівському районі Дніпропетровщини. Там потрощило магазин, на жаль, є жертва та постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Вибухи у Самарівському районі 1 листопада: що відомо

Повітряні сили ЗСУ о 19:13 попередили про ворожі дрони у напрямку міста Павлоград.

За словами керівника ОВА, у Самарівському районі через ворожий удар постраждали вісім людей. Усіх доправили до лікарні, половина поранених у важкому стані. Решта в стані середньої тяжкості.

Пізніше Владислав Гайваненко повідомив, що одна людина загинула.

Вибухами зруйновано магазин та пошкоджено сім житлових будинків.

Нагадаємо, що 25 жовтня Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під час ворожого удару під землею перебувало 496 працівників шахти. Всіх безпечно вивели на поверхню. Ніхто не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 347-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за сиатуацією в містах.

