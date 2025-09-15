В одном из районов Киева в квартире взорвалась граната: есть погибшие
В Днепровском районе Киева прогремел взрыв в квартире.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Взрыв в Киеве сегодня, 15 сентября: что известно
Около 15:30 в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир в Днепровском районе Киева прогремел взрыв.
По предварительным данным, в квартире взорвалась граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал.
Сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие службы.
11 сентября во время полета истребителя произошел срыв боеприпаса, который попал в частный жилой дом. Дом был полностью уничтожен. К счастью, на момент инцидента там никого не было, поэтому обошлось без жертв.
5 августа в Черкассах мужчина, которого остановили военнослужащие ТЦК для проверки документов, достал гранату и начал угрожать. После задержания мужчины выяснилось, что у него при себе был пистолет и три гранаты.
25 июля в Тернополе произошел взрыв в многоквартирном доме по улице Владимира Винниченко. В результате инцидента погибли два человека — мужчина и женщина. Впоследствии стало известно, что это мать 1958 года рождения и сын 1985 года рождения.
Предварительно, в квартире взорвалась боевая граната Ф-1.