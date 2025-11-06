В четверг, 6 ноября, в Краматорской громаде Донецкой области российский дрон попал в пассажирский автобус. В результате ранены два человека.

Об этом 6 ноября сообщил начальник ГВА Александр Гончаренко.

Вражеский дрон попал в пассажирский автобус: что известно

— В 15:29, с применением, предварительно, FPV дрона с боевой частью, российские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в одном из поселков громады, — написал Гончаренко.

Он добавил, что по предварительной информации, ранены мужчина 1965 года рождения и женщина 1952 года рождения.

Напомним, со вчерашнего дня из-за ситуации, связанной с безопасностью в Донецкой области, было приостановлено движение железнодорожного транспорта.

Пассажиры, которым необходимо добраться до Славянска или Краматорска, будут искать альтернативные виды транспорта.

30 октября около четырех часов утра прогремели взрывы в Краматорске. Россияне ударили по городу Искандером.

Попадание произошло по открытой местности в одном из микрорайонов города.

В результате атаки были повреждены частные и многоквартирные дома. Информация о пострадавших не поступала.

Удар по Краматорску произошел во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину 30 октября.

Враг атаковал страну ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

Фото: Краматорский городской совет

