У четвер, 6 листопада у Краматорській громаді на Донеччині російський дрон влучив у пасажирський автобус. Внаслідок цього поранені двоє людей.

Про це 6 листопада повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.

Ворожий дрон влучив в автобус в Краматорську: що відомо

– О 15:29, з застосуванням, попередньо, FPV дрону з бойовою частиною, російські війська завдали удару по пасажирському автобусу в одному з селищ громади, – написав Гончаренко.

Він додав, що за попередньою інформацією, поранені чоловік 1965 року народження та жінка 1952 року народження.

Нагадаємо, від учора через безпекову ситуацію на Донеччині було припинено рух залізничного транспорту.

Пасажири, яким необхідно дістатися до Слов’янська або Краматорська, будуть шукати альтернативні види транспорту.

30 жовтня близько четвертої години ранку прогриміли вибухи в Краматорську. Росіяни вдарили по місту Іскандером.

Влучання відбулося по відкритій місцевості в одному з мікрорайонів міста.

Унаслідок атаки було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

Удар по Краматорську стався під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну 30 жовтня.

Ворог атакував країну ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

Фото: Краматорська міська рада

