Правоохранитель Юрий Рыбянский, который сбежал с арестованным имуществом, скрывался в лесу в Ровенской области. Там он обустроил временное жилье.

Юрий Рыбянский с арестованным имуществом скрывался в лесу в Ровенской области

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции начали уголовное производство по факту завладения руководителем одного из следственных подразделений правоохранительного органа Киева вещественными доказательствами на сумму более 13 млн грн.

По информации следствия, служащий вопреки требованиям законодательства хранил в своем рабочем кабинете вещественные доказательства — деньги в различной валюте.

— Средства были ранее изъяты его подчиненными во время досудебного расследования и должны были быть переданы на ответственное хранение в банковское учреждение, — сообщает ГБР.

Через три дня после его исчезновения, 6 ноября, сотрудники ГБР и полиции установили местонахождение мужчины — он скрывался в лесу на Ровенщине, где обустроил временное жилье. Для этого приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, значительное количество продуктов и разнообразное снаряжение для длительного пребывания в лесу.

Во время проведения обысков автомобиля и “тайника” правоохранителя было обнаружено и изъято более 12,6 млн грн в иностранной валюте.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, а также принимаются меры по установлению местонахождения остальной части денег.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Напомним, что 3 ноября 2025 года начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве Юрий Рыбянский не вышел на работу, а в его рабочем кабинете отсутствовали упомянутые выше средства. Правоохранителя задержали в Ровенской области 6 ноября.

