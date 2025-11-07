Правоохоронець Юрій Рибянський, який втік з арештованим майном, переховувався у лісі у Рівненській області. Там він облаштував тимчасове житло.

Юрій Рибянський із арештованим майном переховувався у лісі на Рівненщині

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали кримінальне провадження за фактом заволодіння керівником одного зі слідчих підрозділів правоохоронного органу Києва речових доказів на понад 13 млн грн.

За інформацією слідства, службовець всупереч вимогам законодавства зберігав у своєму робочому кабінеті речові докази – гроші у різній валюті.

– Кошти були раніше вилучені його підлеглими під час досудового розслідування і мали бути передані на відповідальне зберігання до банківської установи, – повідомляє ДБР.

Через три дні після його зникнення, 6 листопада, працівники ДБР та поліції встановили місце перебування чоловіка — він переховувався у лісі на Рівненщині, де облаштував тимчасове житло. Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі.

Під час проведення обшуків автомобіля та “схованки” правоохоронця було виявлено та вилучено понад 12,6 млн грн в іноземній валюті.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, а також вживаються заходи щодо встановлення де ділась решта грошей.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією.

Нагадаємо, що 3 листопада 2025 року начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрій Рибянський не вийшов на роботу, а в його робочому кабінеті були відсутні згадані вище кошти. Правоохоронця затримали у Рівенській області 6 листопада.

