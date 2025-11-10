Утром 10 ноября прогремел взрыв в больнице Запорожья.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Взрыв в больнице Запорожья 10 ноября: что известно

Так, сегодня в 10:30 в Запорожское райуправление полиции поступило сообщение о взрыве неустановленного боеприпаса в палате одной из больниц города. В результате взрыва ранения получил мужчина — ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте инцидента работают взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции. Продолжается проверка.

10 ноября стало известно, что в Харькове завербованный российской ФСБ 62-летний местный житель пытался установить растяжку с гранатой Ф-1 в городском парке. Целью было устроить взрыв для распространения паники среди населения.

28 июня 33-летний харьковчанин угрожал взорвать гранату в одном из торговых комплексов Харькова. Перед этим он поссорился с незнакомцем.

12 июля в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области пять полицейских пострадали от взрыва гранаты, когда приехали на вызов о домашнем насилии. 18-летняя девушка сообщила полиции, что ее отец угрожает ей и семье гранатой и огнестрельным оружием.

Когда полицейские прибыли по вызову и вошли в дом, мужчина бросил боевую гранату в сторону правоохранителей. Пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Мужчина был ликвидирован.

Источник : Нацполиция

