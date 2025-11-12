Во время утренней дронной атаки 12 ноября прогремело несколько взрывов в Харькове.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 12 ноября: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Харькове 12 ноября, Воздушные силы предупреждали о беспилотниках, летящих на город с севера.

По словам чиновников, взрывы в Харькове прогремели в центральной части Холодногорского района города.

— Зафиксировано попадание вражеского боевого дрона в Холодногорском районе. Будьте осторожны — еще группа вражеских БПЛА движется на город, — написал Терехов.

Позже мэр города сообщил, что в результате попадания трех Шахедов повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома.

Глава Харьковской ОВА подтвердил вражескую атаку и отметил, что в городе продолжают раздаваться взрывы, а в небе до сих пор фиксируют российские БПЛА.

— По предварительной информации, зафиксирован прилет вражеского БПЛА в Холодногорском районе Харькова. Информация выясняется, — написал Синегубов.

На данный момент известно об одном пострадавшем.

