Взрывы в Харькове 12 ноября: Шахеды повредили предприятие и дома
Во время утренней дронной атаки 12 ноября прогремело несколько взрывов в Харькове.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 12 ноября: что известно
Перед тем как прогремели взрывы в Харькове 12 ноября, Воздушные силы предупреждали о беспилотниках, летящих на город с севера.
По словам чиновников, взрывы в Харькове прогремели в центральной части Холодногорского района города.
— Зафиксировано попадание вражеского боевого дрона в Холодногорском районе. Будьте осторожны — еще группа вражеских БПЛА движется на город, — написал Терехов.
Позже мэр города сообщил, что в результате попадания трех Шахедов повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома.
Глава Харьковской ОВА подтвердил вражескую атаку и отметил, что в городе продолжают раздаваться взрывы, а в небе до сих пор фиксируют российские БПЛА.
— По предварительной информации, зафиксирован прилет вражеского БПЛА в Холодногорском районе Харькова. Информация выясняется, — написал Синегубов.
На данный момент известно об одном пострадавшем.