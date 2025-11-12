Під час ранкової дронової атаки 12 листопада прогриміло декілька вибухів у Харкові.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 12 листопада: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи у Харкові 12 листопада, Повітряні сили попереджали про безпілотники курсом на місто з півночі.

За словами чиновників, вибухи в Харкові пролунали у центральній частині Холодногірського району міста.

— Зафіксовано влучання ворожого бойового дрона у Холодногірському районі. Будьте обережні — ще група ворожих БпЛА суне на місто, — написав Терехов.

Пізніше мер міста повідомив, що внаслідок влучання трьох Шахедів пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.

Голова Харківської ОВА підтвердив ворожу атаку та зазначив, що у місті продовжують лунати вибухи, а в небі досі фіксують російські БпЛА.

— За попередньою інформацією, зафіксовано приліт ворожого БпЛА в Холодногірському районі Харкова. Інформація з’ясовується, – написав Синєгубов.

Наразі відомо про одного постраждалого.

