Під час нічної атаки на Україну росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури безпілотниками, ракетами повітряного, наземного та морського базування.

Нічна атака на Україну: що відомо

Починаючи з 18:00 13 листопада, зазначають у Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (зокрема 13 балістичних) та 430 дронів різних типів (близько 300 становили Шахеди).

Так, під час нічної атаки на Україну було застосовано:

430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера чи дронів інших типів (запущені з районів Курська, Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму);

три аеробалістичні ракети Х-47М Кинджал (запущені з Рязанської області РФ);

одну протикорабельну ракету Циркон;

шість крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (запущені з тимчасово окупованого Криму/акваторії Чорного моря);

дев’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (запущені з Брянської області РФ).

Основним напрямком удару було місто Київ. Також унаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:30 14 листопада збили/приглушили 419 повітряних цілей:

405 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал;

шість балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;

шість крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 44 локаціях.

Атака досі триває, оскільки в повітряному просторі фіксуються нові групи дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 360-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

