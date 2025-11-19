У ніч проти 19 листопада прогриміли вибухи у Львові та області. Росія атакувала регіон ударними безпілотниками та крилатими ракетами.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Вибухи у Львові та області 19 листопада: що відомо

Унаслідок вибухів у Львівській області постраждав енергооб’єкт. Також пошкоджено деревообробне підприємство і складське приміщення.

Станом на ранок на одному з об’єктів вогнеборці гасять пожежу.

За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих.

Системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі.

Водночас у Львові місцеві жителі спостерігали густий дим. Пізніше Львівська міська рада пояснила причину: зайнялися шини у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог.

Наразі інформації про постраждалих у Львові не надходила.

За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я. Втім, на всяк випадок мешканцям рекомендують закрити вікна.

Нагадаємо, що вранці 19 листопада також пролунали вибухи у Тернополі.

Там ворог поцілив ракетою по багатоповерхівці. На місці триває рятувальна операція та пошукові роботи.

