Вибухи у Львові та області: постраждав енергообʼєкт, спалахнула пожежа на складах
У ніч проти 19 листопада прогриміли вибухи у Львові та області. Росія атакувала регіон ударними безпілотниками та крилатими ракетами.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Вибухи у Львові та області 19 листопада: що відомо
Унаслідок вибухів у Львівській області постраждав енергооб’єкт. Також пошкоджено деревообробне підприємство і складське приміщення.
Станом на ранок на одному з об’єктів вогнеборці гасять пожежу.
За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих.
Системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі.
Водночас у Львові місцеві жителі спостерігали густий дим. Пізніше Львівська міська рада пояснила причину: зайнялися шини у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог.
Наразі інформації про постраждалих у Львові не надходила.
За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я. Втім, на всяк випадок мешканцям рекомендують закрити вікна.
Нагадаємо, що вранці 19 листопада також пролунали вибухи у Тернополі.
Там ворог поцілив ракетою по багатоповерхівці. На місці триває рятувальна операція та пошукові роботи.