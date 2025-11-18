Вибухи в Харкові пролунали уночі середи, 19 листопада. Місто перебуває під атакою російських дронів.

Один з безпілотників влучив у багатоповерховий будинок, спалахнула пожежа.

Вибухи в Харкові 19 листопада: які наслідки

– Харків під ударом ворожих дронів – у місті пролунали кілька вибухів, попередньо у Слобідському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється, – написав мер Ігор Терехов.

Міський голова уточнив, що один з дронів влучив у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці пожежа.

За словами Терехова, є інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста. Поранено лікаря, пошкоджена будівля медзакладу та автомобілів.

Нагадаємо, 16 листопада о 13:49 у Харкові пролунав вибух. Росіяни атакували безпілотником типу Молния Холодногірський район.

Унаслідок атаки сталося влучання в дитячий майданчик. У навколишніх будинках вибило кілька вікон.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

