Вибухи в Харкові 19 листопада: місто атакують ворожі БпЛА
Вибухи в Харкові пролунали уночі середи, 19 листопада. Місто перебуває під атакою російських дронів.
Один з безпілотників влучив у багатоповерховий будинок, спалахнула пожежа.
Вибухи в Харкові 19 листопада: які наслідки
– Харків під ударом ворожих дронів – у місті пролунали кілька вибухів, попередньо у Слобідському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється, – написав мер Ігор Терехов.
Міський голова уточнив, що один з дронів влучив у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці пожежа.
За словами Терехова, є інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста. Поранено лікаря, пошкоджена будівля медзакладу та автомобілів.
Нагадаємо, 16 листопада о 13:49 у Харкові пролунав вибух. Росіяни атакували безпілотником типу Молния Холодногірський район.
Унаслідок атаки сталося влучання в дитячий майданчик. У навколишніх будинках вибило кілька вікон.
Минулося без загиблих та постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.
