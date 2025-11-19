В Тернополе фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха после массированной российской атаки в ночь на 19 ноября.

Качество воздуха в Тернополе 19 ноября

По предварительной оперативной информации областной военной администрации, содержание вредных веществ в воздухе в Тернополе превышает норму в 6 раз.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава провел замер атмосферного воздуха в местах пожаров после ракетного удара.

Сейчас смотрят

По состоянию на 08:59, установлено, что на части улиц массива Солнечный содержание хлора превышает норму в разных местах замера в два, 5,5 и в 6,5 раза.

В Тернопольской ОВА призывают жителей закрыть окна, по возможности не выходить из дома, беречь себя и своих близких.

Городской глава Тернополя Сергей Надал отметил, что все жители массива Солнечный должны закрыть окна, пока продолжается тушение пожара.

По его словам, из-за атаки российских террористов зафиксировано попадание в жилые дома в Тернополе, в результате чего есть раненые и погибшие.

Мэр Тернополя рассказал, что сейчас определяется потребность в пленке, строительных материалах и поселении людей. В настоящее время на местах ударов в городе работают специальные службы.

Большинство школ Тернополя сегодня работают в обычном очном режиме. Однако в массиве Солнечный, поделился Надал, в этот день некоторые школы будут работать в дистанционной форме обучения. Среди них — школы № 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29.

По актуальной информации, приостановлена работа детского сада №9 в Тернополе. Все остальные учреждения дошкольного образования работают и принимают детей по необходимости.

В ночь на 19 ноября Россия обстреляла Тернополь ударными дронами и ракетами, в результате чего есть попадания в два девятиэтажных дома и вспыхнули пожары. В городе продолжается спасательная операция, некоторые люди могут оставаться под завалами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.