У Тернополі фіксується високий рівень забруднення повітря після масованої російської атаки у ніч проти 19 листопада.

Якість повітря в Тернополі 19 листопада

За попередньою оперативною інформацією обласної військової адміністрації, вміст шкідливих речовин в повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ провів замір атмосферного повітря в місцях пожеж після ракетного удару.

Станом на 08:59, встановлено, що на частині вулиць масиву Сонячний вміст хлору перевищує норму в різних місцях заміру в два, 5,5 і в 6,5 раза.

У Тернопільській ОВА закликають жителів зачинити вікна, не виходити з оселі за можливості, берегти себе та своїх рідних.

Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що всі жителі масиву Сонячний мають зачинити вікна, поки триває гасіння пожежі.

Якість повітря в Тернополі 19 листопада: фіксується високий рівень забруднення Фото 1

Якість повітря у Тернополі 19 листопада. Фото: SaveEcoBot

За його словами, через атаку російських терористів зафіксовано влучання в житлові будинки у Тернополі, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Мер Тернополя розповів, що зараз визначається потреба в плівці, будівельних матеріалах і поселенні людей. Наразі на місцях ударів у місті працюють спеціальні служби.

Більшість шкіл Тернополя сьогодні працюють у звичному очному режимі. Проте на масиві Сонячний, поділився Надал, цього дня деякі школи працюватимуть на дистанційній формі навчання. Серед них – школи № 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29.

За актуальною інформацією, призупинено роботу дитячого садка №9 у Тернополі. Всі інші заклади дошкільної освіти працюють та приймають дітей за необхідністю.

У ніч проти 19 листопада Росія обстріляла Тернопіль ударними дронами та ракетами, внаслідок чого є влучання по двох дев’ятиповерхових будинках і спалахнули пожежі. У місті триває рятувальна операція, ще деякі люди можуть залишатися під завалами.

