У Тернополі фіксується високий рівень забруднення повітря після масованої російської атаки у ніч проти 19 листопада.

Якість повітря в Тернополі 19 листопада

За попередньою оперативною інформацією обласної військової адміністрації, вміст шкідливих речовин в повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ провів замір атмосферного повітря в місцях пожеж після ракетного удару.

Станом на 08:59, встановлено, що на частині вулиць масиву Сонячний вміст хлору перевищує норму в різних місцях заміру в два, 5,5 і в 6,5 раза.

У Тернопільській ОВА закликають жителів зачинити вікна, не виходити з оселі за можливості, берегти себе та своїх рідних.

Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що всі жителі масиву Сонячний мають зачинити вікна, поки триває гасіння пожежі.

За його словами, через атаку російських терористів зафіксовано влучання в житлові будинки у Тернополі, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Мер Тернополя розповів, що зараз визначається потреба в плівці, будівельних матеріалах і поселенні людей. Наразі на місцях ударів у місті працюють спеціальні служби.

Більшість шкіл Тернополя сьогодні працюють у звичному очному режимі. Проте на масиві Сонячний, поділився Надал, цього дня деякі школи працюватимуть на дистанційній формі навчання. Серед них – школи № 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29.

За актуальною інформацією, призупинено роботу дитячого садка №9 у Тернополі. Всі інші заклади дошкільної освіти працюють та приймають дітей за необхідністю.

У ніч проти 19 листопада Росія обстріляла Тернопіль ударними дронами та ракетами, внаслідок чого є влучання по двох дев’ятиповерхових будинках і спалахнули пожежі. У місті триває рятувальна операція, ще деякі люди можуть залишатися під завалами.

