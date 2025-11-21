Третьи сутки поисков в Тернополе: 28 погибших, с 16 людьми нет связи
В Тернополе третью сутки подряд продолжается поисково-спасательная операция на месте разрушенного многоэтажного дома, куда 19 ноября попала российская ракета.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Поисково-спасательная операция в Тернополе: что известно
Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр — руками, инструментами, техникой.
По состоянию на 7 утра 21 ноября вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора.
К ликвидации последствий привлечены 181 спасатель и 52 единицы техники.
Вечером, 20 ноября, спасатели нашли под завалами тела еще двух человек. Таким образом, враг унес в Тернополе жизни 28 человек, среди них — трех детей.
Кроме того, 94 человека травмированы, из них 18 — дети.
Спасателям удалось спасти 46 человек, среди них — 7 детей.
С 16 лицами связь до сих пор не установлена.
Спасательные работы продолжаются.
Напомним, что утром 19 ноября враг атаковал Тернополь ракетами и дронами.
Одна из ракет попала в девятиэтажный дом, полностью разрушив с 4 по 9 этажи.
Как отметили в ВСУ, по дому ударила российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования Х-101.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эта ракета была изготовлена в 2025 году из 175 иностранных компонентов, которые до сих пор попадают в Россию в обход санкций.