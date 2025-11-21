В Тернополе третью сутки подряд продолжается поисково-спасательная операция на месте разрушенного многоэтажного дома, куда 19 ноября попала российская ракета.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Поисково-спасательная операция в Тернополе: что известно

Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр — руками, инструментами, техникой.

Сейчас смотрят

По состоянию на 7 утра 21 ноября вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора.

К ликвидации последствий привлечены 181 спасатель и 52 единицы техники.

Вечером, 20 ноября, спасатели нашли под завалами тела еще двух человек. Таким образом, враг унес в Тернополе жизни 28 человек, среди них — трех детей.

Кроме того, 94 человека травмированы, из них 18 — дети.

Спасателям удалось спасти 46 человек, среди них — 7 детей.

С 16 лицами связь до сих пор не установлена.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, что утром 19 ноября враг атаковал Тернополь ракетами и дронами.

Одна из ракет попала в девятиэтажный дом, полностью разрушив с 4 по 9 этажи.

Как отметили в ВСУ, по дому ударила российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования Х-101.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эта ракета была изготовлена в 2025 году из 175 иностранных компонентов, которые до сих пор попадают в Россию в обход санкций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.