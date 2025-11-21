У Тернополі третю добу поспіль триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованої багатоповерхівки, куди 19 листопада влучила російська ракета.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Пошуково-рятувальна операція в Тернополі: що відомо

Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою.

Станом на 7 ранку 21 листопада вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.

До ліквідації наслідків залучені 181 рятувальник та 52 одиниці техніки.

Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України

Ввечері, 20 листопада, рятувальники знайшли під завалами тіла ще двох людей. Таким чином, ворог забрав у Тернополі життя 28 людей, серед них – трьох дітей.

Крім того, 94 людей травмовано, з них 18 – діти.

Рятувальникам вдалося врятувати 46 людей, серед них — 7 дітей.

З 16 особами зв’язок досі не встановлено.

Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що вранці 19 листопада ворог атакував Тернопіль ракетами та дронами.

Одна з ракет влучила у дев’ятиповерховий будинок, повністю зруйнувавши з 4 по 9 поверхи.

Як зазначили у ЗСУ, по будинку вдарила російська стратегічна крилата ракета повітряного базування Х-101.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ця ракета була виготовлена у 2025 році з 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.

