У Тернополі третю добу поспіль триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованої багатоповерхівки, куди 19 листопада влучила російська ракета.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Пошуково-рятувальна операція в Тернополі: що відомо

Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою.

Станом на 7 ранку 21 листопада вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.

До ліквідації наслідків залучені 181 рятувальник та 52 одиниці техніки.

Ввечері, 20 листопада, рятувальники знайшли під завалами тіла ще двох людей. Таким чином, ворог забрав у Тернополі життя 28 людей, серед них – трьох дітей.

Крім того, 94 людей травмовано, з них 18 – діти.

Рятувальникам вдалося врятувати 46 людей, серед них — 7 дітей.

З 16 особами зв’язок досі не встановлено.

Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що вранці 19 листопада ворог атакував Тернопіль ракетами та дронами.

Одна з ракет влучила у дев’ятиповерховий будинок, повністю зруйнувавши з 4 по 9 поверхи.

Як зазначили у ЗСУ, по будинку вдарила російська стратегічна крилата ракета повітряного базування Х-101.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ця ракета була виготовлена у 2025 році з 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.

