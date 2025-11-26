В Таганроге раздаются взрывы: что известно
В российском Таганроге очень неспокойно – раздаются взрывы.
Местные жители сообщают о серии взрывов и работе ПВО.
К тому же, российские паблики сообщают о тревоге из-за БпЛА, а также о повреждениях в Неклиновском районе.
Из-за падения фрагментов беспилотника в Дмитриадовке повреждена кровля частного домовладения.
Жительница получила ранения от обломков стекла. Ей оказана медицинская помощь.
К слову, Силы обороны Украины во время ночной атаки 25 ноября в Таганроге поразили российский самолет А-60 – летающую лабораторию для испытания лазерного оружия.
А в ночь на 26 ноября в Чебоксарах Чувашской Республики РФ раздались взрывы — город подвергся очередной атаке дронов. Там находится завод ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения).
