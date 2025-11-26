У Таганрозі лунають вибухи: що відомо
У російському Таганрозі дуже неспокійно – лунають вибухи.
Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів і роботу ППО.
До того ж, російські пабліки повідомляють про тривогу через БпЛА, а також про пошкодження у Неклінівському районі.
Через падіння фрагментів безпілотника у Дмитріадівці пошкоджено покрівлю приватного домоволодіння.
Мешканка отримала поранення від уламків скла. Їй надано медичну допомогу.
До речі, Сили оборони України під час нічної атаки 25 листопада у Таганрозі уразили російський літак А-60 – лабораторію, що літає, для випробування лазерної зброї.
А у ніч проти 26 листопада в Чебоксарах Чуваської Республіки РФ пролунали вибухи — місто зазнало чергової атаки дронів. Там знаходиться завод ВНДІР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування).
Фото: Василь Анохін