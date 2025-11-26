У російському Таганрозі дуже неспокійно – лунають вибухи.

У Таганрозі лунають вибухи: що відомо

Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів і роботу ППО.

До того ж, російські пабліки повідомляють про тривогу через БпЛА, а також про пошкодження у Неклінівському районі.

Через падіння фрагментів безпілотника у Дмитріадівці пошкоджено покрівлю приватного домоволодіння.

Мешканка отримала поранення від уламків скла. Їй надано медичну допомогу.

До речі, Сили оборони України під час нічної атаки 25 листопада у Таганрозі уразили російський літак А-60 – лабораторію, що літає, для випробування лазерної зброї.

А у ніч проти 26 листопада в Чебоксарах Чуваської Республіки РФ пролунали вибухи — місто зазнало чергової атаки дронів. Там знаходиться завод ВНДІР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування).

