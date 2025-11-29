Російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області, внаслідок чого постраждала людина.

Краматорська міська рада розповіла про наслідки ударів у суботу, 29 листопада.

Обстріл Краматорська 29 листопада – які наслідки

За інформацією міської ради, о 16:43 російські війська завдали двох ударів по цивільній інфраструктурі Краматорська.

Зараз дивляться

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждала жінка 1989 року народження. Зазначається, що вона у середньому стані та перебуватиме на амбулаторному лікуванні.

Наразі встановлюються наслідки російського обстрілу Краматорська. На місці працюють всі відповідні служби.

У ніч на 29 листопада російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні безпілотники, а також ракети повітряного та наземного базування, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами. За даними Національної поліції, внаслідок обстрілу столиці загинули двоє людей, серед яких – 42-річний чоловік. Відомо про 37 постраждалих, зокрема 10-річну дитину.

Фото: Краматорська міська рада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.