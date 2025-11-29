Атака на Краматорськ: росіяни завдали двох ударів, поранена жінка
- Російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області, внаслідок чого поранена людина.
- За даними міської ради, РФ завдала два удари по цивільній інфраструктурі. Постраждала жінка 1989 року народження.
Російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області, внаслідок чого постраждала людина.
Краматорська міська рада розповіла про наслідки ударів у суботу, 29 листопада.
Обстріл Краматорська 29 листопада – які наслідки
За інформацією міської ради, о 16:43 російські війська завдали двох ударів по цивільній інфраструктурі Краматорська.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждала жінка 1989 року народження. Зазначається, що вона у середньому стані та перебуватиме на амбулаторному лікуванні.
Наразі встановлюються наслідки російського обстрілу Краматорська. На місці працюють всі відповідні служби.
У ніч на 29 листопада російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні безпілотники, а також ракети повітряного та наземного базування, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема, Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами. За даними Національної поліції, внаслідок обстрілу столиці загинули двоє людей, серед яких – 42-річний чоловік. Відомо про 37 постраждалих, зокрема 10-річну дитину.
Фото: Краматорська міська рада