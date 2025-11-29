Ввечері 28 листопада у Харкові внаслідок чергової російської атаки було зафіксовано пошкодження на території міського кладовища.

Авіаудар по Харкову: наслідки

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

– У Салтівському районі зафіксовано влучання по території кладовища: пошкоджено пам’ятники, могили, дорожнє покриття, – йдеться у повідомленні.

Удар окупаційні війська завдали приблизно о 20:40.

Зараз дивляться

За словами керівника ОВА Олега Синєгубова, вибухами також пошкоджено два багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю та автомобіль.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

Нагадаємо уніч на 29 листопада російські війська атакували дронами Чернігівську область.

Удар прийшовся по одному з підприємств, де загорілася покрівля складу. Пожежу оперативно ліквідували.

Крім того, дрон пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 375-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.