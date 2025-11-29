После массированной ночной атаки на Киев 29 ноября значительная часть правобережья столицы осталась без электроснабжения.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Отключение воды и света в Киеве 29 ноября: что известно

По словам мэра Киева, из-за отключения электроэнергии в жилых домах снижено давление воды, а местами водоснабжение работает с перебоями.

Кроме того, из-за отсутствия напряжения контактной сети на правом берегу столицы временно задерживается движение трамваев и троллейбусов.

Энергетические и коммунальные службы уже работают над восстановлением работы сетей.

Напомним, что около 00:21 ночи 29 ноября российские войска начали очередную массированную атаку дронами по столице.

К утру стало известно о последствиях атаки сразу в нескольких районах — Дарницком, Шевченковском, Соломенском и Святошинском.

В столице обломки повредили несколько многоэтажек, что привело к пожарам.

На данный момент известно, что в результате атаки на Киев 29 ноября погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 375-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

