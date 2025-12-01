Ночная атака на Украину: сколько из 89 БпЛА сбила ПВО
В ночь на 1 декабря (с 18:00 30 ноября) Россия осуществила очередную массированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 1 декабря: что известно
По данным Воздушных сил, радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 89 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и других типов (направления Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ; Чауда — ВОТ АР Крым).
Из них около 55 — Shahed.
Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 1 декабря силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 63 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других. Поражения зафиксированы на Севере, Юге и Востоке Украины.
Вместе с тем есть попадания 26 ударных БПЛА на 9 локациях.
Также известно о падении обломков в нескольких районах, информация уточняется.
Спасательные и коммунальные службы работают на местах поражений, ликвидируя последствия ночной атаки.
Напомним, что утром 1 декабря враг атаковал Николаев Шахедами. На месте удара возник пожар на крыше многоэтажки. Люди не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 377-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.