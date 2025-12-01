В ночь на 1 декабря (с 18:00 30 ноября) Россия осуществила очередную массированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 1 декабря: что известно

По данным Воздушных сил, радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 89 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и других типов (направления Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ; Чауда — ВОТ АР Крым).

Из них около 55 — Shahed.

Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 1 декабря силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 63 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других. Поражения зафиксированы на Севере, Юге и Востоке Украины.

Вместе с тем есть попадания 26 ударных БПЛА на 9 локациях.

Также известно о падении обломков в нескольких районах, информация уточняется.

Спасательные и коммунальные службы работают на местах поражений, ликвидируя последствия ночной атаки.

Напомним, что утром 1 декабря враг атаковал Николаев Шахедами. На месте удара возник пожар на крыше многоэтажки. Люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 377-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

