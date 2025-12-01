У ніч на 1 грудня (з 18:00 30 листопада) Росія здійснила чергову масовану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 1 грудня: що відомо

За даними Повітряних сил, радіотехнічні війська виявили та супроводили 89 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів (напрямки Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ; Чауда — ТОТ АР Крим).

Зараз дивляться

Із них близько 55 — Shahed.

Атаки відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 1 грудня силами протиповітряної оборони збито або подавлено 63 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера та інших. Ураження зафіксовано на Півночі, Півдні та Сході України.

Водночас є влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Також відомо про падіння уламків у кількох районах, інформація уточнюється.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях уражень, ліквідуючи наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, що вранці 1 грудня ворог атакував Миколаїв Шахедами. На місті удару виникла пожежа на покрівлі багатоповерхівки. Люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 377-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.