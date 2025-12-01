Взрывы в Николаеве: из-за атаки дронов загорелась крыша многоэтажки
Взрывы в Николаеве сегодня утром, 1 декабря, прогремели во время дроновой атаки.
Обновлено.
Взрывы в Николаеве 1 декабря: что известно
Перед тем, как местные жители услышали взрывы в Николаеве, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БПЛА в направлении города.
Глава областной военной администрации Виталий Ким отметил, что в результате утренней атаки Шахедов на город загорелась крыша многоэтажки.
Все службы работают на месте.
Есть ли пострадавшие в результате атаки беспилотников, неизвестно.
Напомним, что вчера, 30 ноября, воздушная тревога в Николаеве длилась шесть часов подряд.
Тогда враг атаковал город дронами.
По словам Николаевского городского главы Александра Сенкевича, в результате вражеской атаки в Николаеве горело складское сельскохозяйственное помещение.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что ударными БпЛА типа Шахед повреждены девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома.
Кроме того, 30 ноября враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую общину, а также нанес артиллерийский удар по Куцурубской общине Николаевской области.
Люди во время этих атак не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 377-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.