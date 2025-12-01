Взрывы в Николаеве сегодня утром, 1 декабря, прогремели во время дроновой атаки.

Обновлено.

Взрывы в Николаеве 1 декабря: что известно

Перед тем, как местные жители услышали взрывы в Николаеве, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БПЛА в направлении города.

Сейчас смотрят

Глава областной военной администрации Виталий Ким отметил, что в результате утренней атаки Шахедов на город загорелась крыша многоэтажки.

Все службы работают на месте.

Есть ли пострадавшие в результате атаки беспилотников, неизвестно.

Напомним, что вчера, 30 ноября, воздушная тревога в Николаеве длилась шесть часов подряд.

Тогда враг атаковал город дронами.

По словам Николаевского городского главы Александра Сенкевича, в результате вражеской атаки в Николаеве горело складское сельскохозяйственное помещение.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что ударными БпЛА типа Шахед повреждены девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома.

Кроме того, 30 ноября враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую общину, а также нанес артиллерийский удар по Куцурубской общине Николаевской области.

Люди во время этих атак не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 377-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.