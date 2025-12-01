Вибухи у Дніпрі пролунали 1 грудня близько 10:15 під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Вибухи у Дніпрі 1 грудня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи в Дніпрі, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу та закликали жителів міста сховатися в укриттях.

— Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з’ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях, – написав Гайваненко.

Також не відомо, чи є постраждалі.

Нагадаємо, що зранку 1 грудня ворог дронами атакував Миколаїв. Унаслідок атаки Шахедів там зайнялася покрівля багатоповерхівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 377-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

