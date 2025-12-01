Вибухи в Миколаєві сьогодні вранці, 1 грудня, прогриміли під час дронової атаки.

Оновлено.

Вибухи в Миколаєві 1 грудня: що відомо

Перед тим, як місцеві жителі почули вибухи в Миколаєві, Повітряні сили ЗСУ сповістили про рух ударних БпЛА в напрямку міста.

Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що внаслідок ранкової атаки Шахедів на місто зайнялася покрівля багатоповерхівки.

Усі служби працюють на місці.

Чи є постраждалі внаслідок атаки безпілотників, невідомо.

Нагадаємо, що вчора, 30 листопада, повітряна тривога в Миколаєві тривала шість годин поспіль.

Тоді ворог атакував місто дронами.

За словами Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, унаслідок ворожої атаки в Миколаєві горіло складське cільськогосподарське приміщення.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що ударними БпЛА типу Шахед пошкоджено дев’ять вантажівок, два трактори, два легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку.

Крім того, 30 листопада ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду, а також завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді Миколаївської області.

Люди під час цих атак не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 377-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

