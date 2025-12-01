Утром 1 декабря враг атаковал Николаев Шахедами. Кроме того, стало известно, что во время атаки на Вышгород в Киевской области российские ударные беспилотники применили кассетные боеприпасы.

Между тем в МИД Украины отреагировали на заявления Казахстана о ударе по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.

А также завершились мирные переговоры украинской и американской делегаций во Флориде, после которых звучат осторожные, но уверенные сигналы о дальнейших шагах к миру.

Сейчас смотрят

Больше об этих и других ключевых событиях ночи – в обзоре событий ночи Фактов ICTV.

Атака на Николаев

Утром 1 декабря прогремели взрывы в Николаеве.

По сообщениям местных СМИ, перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали приближение ударных дронов к городу.

Как позже сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, в результате атаки загорелась крыша многоэтажки.

Информации о пострадавших не поступало.

Вышгород атаковали кассетными боеприпасами

Вечером 30 ноября стало известно, что во время ночной атаки на Вышгород российские войска применили дроны-камикадзе с кассетными боеприпасами.

По словам руководителя Центра радиотехнологий Сергея Бескрестнова, кассетные боеприпасы имели все три Шахеды, которые вошли в город.

Один из дронов упал на крышу многоэтажки, но не взорвался. На месте нашли поврежденный беспилотник, боевую часть и 21 кассетный боеприпас, еще один – во дворе.

Из-за риска самоликвидации кассет район вокруг дома перекрыли, жителей верхних этажей эвакуировали.

Разминирование провели с помощью роботизированных систем, а все боеприпасы позже взорвали на полигоне.

В результате этой атаки пострадали 19 человек.

Завершение переговоров между делегациями Украины и США

Во Флориде состоялась встреча украинской и американской делегаций по дальнейшим шагам к установлению мира.

После переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны достигли ощутимого прогресса.

По его словам, работа будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку «многие процессы остаются подвижными», а к мирному урегулированию должна быть привлечена и российская сторона.

Он также сообщил, что спецпредставитель Стив Виткофф отправится в Москву для продолжения переговорного трека.

Рубио подчеркнул, что США хотят не только окончания войны, но и того, чтобы Украина вошла в этап восстановления и процветания:

— Речь идет не только о завершении войны, но и о построении более сильной и процветающей Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры результативными и поблагодарил партнеров — в частности Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

По его словам, стороны обсудили все ключевые для Украины вопросы.

Президент США Дональд Трамп, комментируя процесс переговоров, заявил, что считает реальным сценарий заключения мирного соглашения.

Он также отметил, что видит необходимость в прекращении гибели людей.

Трамп подтвердил, что после переговоров поговорил с госсекретарем Рубио и спецпосланником Виткоффом и получил положительные сигналы.

В то же время признал, что в Украине есть ряд «сложных проблем», в частности вопрос коррупции.

Реакция Украины на заявления Казахстана

Накануне Астана осудила атаку на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, заявив о негативном влиянии инцидента на двусторонние отношения с Украиной. При этом КТК обеспечивает более 1% мирового экспорта нефти.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что страна не предпринимает никаких действий, направленных против Казахстана, и полностью сосредоточена на противодействии российской агрессии.

В МИД также подчеркнули, что удары Сил обороны направлены исключительно на военную инфраструктуру агрессора и являются ответом на атаки РФ в рамках права на самооборону.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 377-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.