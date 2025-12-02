Российские войска вновь атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа для украинцев.

Об этом сообщили Группа Нафтогаз и Министерство энергетики Украины 2 декабря.

Атака на газовую инфраструктуру Украины — что известно

Как отмечается, вечером 1 декабря и утром 2 декабря Россия повторно атаковала газовую инфраструктуру.

Сейчас смотрят

— Дроны целились в гражданские объекты, обеспечивающие добычу и хранение газа. К счастью, никто из работников не пострадал, — говорится в сообщении.

Однако есть разрушения в результате атаки российских беспилотников по газовой инфраструктуре. Сейчас оперативные службы и специалисты компании работают над устранением последствий обстрела.

Как отметил глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий, команды немедленно начнут восстановление, когда Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) даст разрешение.

Стоит отметить, что в ночь на 8 ноября произошла девятая массированная атака России на гражданскую газовую инфраструктуру Украины с начала октября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.