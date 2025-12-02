Російські війська знову атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців.

Про це повідомили Група Нафтогаз та Міністерство енергетики України 2 грудня.

Атака на газову інфраструктуру України – що відомо

Як зазначається, ввечері 1 грудня та вранці 2 грудня Росія повторно атакувала газову інфраструктуру.

Зараз дивляться

– Дрони цілили в цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу. На щастя, ніхто з працівників не постраждав, – йдеться у повідомленні.

Проте є руйнування внаслідок атаки російських безпілотників по газовій інфраструктурі. Наразі оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Як зазначив очільник правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький, команди негайно розпочнуть відновлення, коли Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надасть дозвіл.

Варто зазначити, що у ніч на 8 листопада відбулася дев’ята масована атака Росії на цивільну газову інфраструктуру України з початку жовтня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.