РФ знову атакувала об’єкти газової інфраструктури України: є руйнування
- Російські війська ввечері 1 грудня та вранці 2 грудня повторно атакували цивільні об'єкти газової інфраструктури.
- Атака безпілотниками спричинила руйнування. У Міненерго пояснили, коли почнуть відновлювальні роботи.
Російські війська знову атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців.
Про це повідомили Група Нафтогаз та Міністерство енергетики України 2 грудня.
Атака на газову інфраструктуру України – що відомо
Як зазначається, ввечері 1 грудня та вранці 2 грудня Росія повторно атакувала газову інфраструктуру.
– Дрони цілили в цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу. На щастя, ніхто з працівників не постраждав, – йдеться у повідомленні.
Проте є руйнування внаслідок атаки російських безпілотників по газовій інфраструктурі. Наразі оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків обстрілу.
Як зазначив очільник правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький, команди негайно розпочнуть відновлення, коли Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надасть дозвіл.
Варто зазначити, що у ніч на 8 листопада відбулася дев’ята масована атака Росії на цивільну газову інфраструктуру України з початку жовтня.