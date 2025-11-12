В ночь с 11 на 12 ноября российские оккупанты снова атаковали Одессу. В одном из районов города поврежден многоэтажный жилой дом.

О последствиях ночной атаки на Одессу сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ночная атака на Одессу 12 ноября: последствия

Ночью российская армия нанесла удар по Пересыпскому району Одессы. Повреждения получил многоэтажный жилой дом.

— Произошло возгорание на верхних этажах здания, находящегося в стадии строительства. Огонь охватил небольшую площадь и погас самостоятельно, — сообщил Олег Кипер.

Информация о погибших или пострадавших, к счастью, не поступала.

Напомним, что прошлой ночью РФ массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Зафиксированы повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры.

На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. Также повреждены депо Укрзализныци и административные здания. Один человек получил осколочные ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 358-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Кипер

