Атака на Одеську область: пошкоджено енергетичний об’єкт
У ніч проти 6 грудня ворог завдав комбінованої атаки по Одеській області. Російські окупанти атакували регіон ракетами та дронами.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на Одеську область 6 грудня: що відомо
За словами очільника ОВА, росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини.
Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики без подальшого загоряння.
Унаслідок атаки на Одеську область 6 грудня зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні.
Критична інфраструктура переведена на генератори.
Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню.
Наріз інформації щодо постраждалих через атаку на Одещину не надходило.
Нагадаємо, що зранку 6 грудня, ворог також атакував Дніпровський район Дніпропетровської області. Унаслідок атаки постраждали троє людей 0 двоє чоловіків та одна жінка.