У ніч проти 6 грудня ворог завдав комбінованої атаки по Одеській області. Російські окупанти атакували регіон ракетами та дронами.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 6 грудня: що відомо

За словами очільника ОВА, росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини.

Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики без подальшого загоряння.

Унаслідок атаки на Одеську область 6 грудня зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні.

Критична інфраструктура переведена на генератори.

Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню.

Наріз інформації щодо постраждалих через атаку на Одещину не надходило.

Нагадаємо, що зранку 6 грудня, ворог також атакував Дніпровський район Дніпропетровської області. Унаслідок атаки постраждали троє людей 0 двоє чоловіків та одна жінка.

